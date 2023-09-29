Выплаты держателям евробондов РФ осуществляют без использования счетов типа "С"

Этот порядок распространяется на платежи лицам, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Выплаты всем держателям российских еврооблигаций в рамках указа о выплатах по евробондам РФ осуществляются без использования счетов типа "С". Об этом сообщается в разъяснении указа президента от 9 сентября, опубликованном на сайте Минфина.

"Выплаты всем держателям еврооблигаций Российской Федерации в рамках указа осуществляются без использования счетов типа "С", - сказано в сообщении.

Как отмечает Минфин, платежи российским депозитариям, которым в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на еврооблигации РФ, осуществляются в сроки, установленные эмиссионной документацией выпусков российских еврооблигаций. Платежи установлены на основании предоставленной российскими депозитариями центральному депозитарию по его запросу информации об общем количестве еврооблигаций РФ, которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии.

Указанный порядок распространяется на платежи лицам, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами. При этом центральный депозитарий не несет расходов по индексации средств, зачисленных на банковские счета типа "И", добавили в Минфине.

9 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому держатели хранящихся за рубежом российских еврооблигаций с 15 декабря смогут получать выплаты по ним в валюте, но только со счетов центрального депозитария РФ в иностранных депозитариях.

22 августа министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. По его словам, на первом этапе планируется разблокировать порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам.

О спецсчете

Специальные счета типа "С" были введены в 2022 году в качестве мер предотвращения вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран в ответ на заморозки валютных резервов и активов России, а также ее граждан за рубежом. Операции по таким счетам ограничены определенным перечнем.

Счета типа "С" могут быть открыты только инвестору-нерезиденту, на него также могут зачисляться только рубли, средства с него невозможно вывести - только направить на ограниченный круг целей, в частности на уплату налогов, комиссий или покупку ОФЗ.