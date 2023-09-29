29 сентября, 10:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев: Азербайджан в 2024 году потратит на восстановление освобожденных земель $2,4 млрд

Президент подчеркнул, что государство проводит всю работу за счет собственных средств

БАКУ, 29 сентября./ТАСС/. Азербайджан предусмотрит в госбюджете следующего года как минимум $2,4 млрд на восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на втором Национальном градостроительном форуме, открывшемся в городе Зангилан.

"После завершения второй Карабахской войны по сегодняшний день Азербайджан потратил из своего бюджета на восстановительные работы на освобожденных территориях $7 млрд. Минимальный бюджет, который запланирован нами на следующий год и который скоро будет обсуждаться в нашем парламенте, составит $2,4 млрд", - сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан проводит всю работу за счет собственных средств. "Мы не получали никакой финансовой помощи, никакой поддержки, кроме как от двух братских стран - Узбекистана и Казахстана", - отметил глава государства.

Узбекистан построил в городе Физули среднюю школу, открытие которой состоялось в конце августа. Казахстан в том же городе строит Центр творческого развития для детей имени Курмангазы. 

Теги:
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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