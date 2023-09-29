В РФ выделят 11 млрд рублей для повышения надежности электроснабжения СКФО

Речь идет о программах для Ингушетии, Чечни и Дагестана

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти РФ в период с 2024 по 2026 год выделят 11 млрд рублей на повышение надежности электроснабжения Ингушетии, Чеченской Республики и Дагестана. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе выездного заседания правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Северо-Кавказского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.

Министр напомнил, что программы повышения надежности разработаны, в том числе, по трем республикам: Ингушетии, Чеченской Республике и Дагестану. "До конца года планируем выделение порядка 818 млн рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий в Чеченской Республике. Начиная с 2024 года по 2026 год также планируется выделение для всех трех регионов порядка 11 млрд рублей", - сказал он.