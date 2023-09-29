Мишустин заявил, что правительство совершенствует механизмы контрольной деятельности

По словам премьер-министра, за последние годы удалось добиться значительных успехов в этой сфере

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские власти последовательно работают над улучшением механизмов контрольной и надзорной деятельности, за последние годы удалось добиться значительных успехов в этой сфере, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В видеообращении к участникам IV Всероссийского форума контрольных органов председатель правительства обратил внимание на то, что это мероприятие является уникальной площадкой для подготовки новых юридических механизмов и обмена опытом между теми, кто активно вовлечен в формирование единой политики контроля и надзора за соблюдением законодательства. "Правительство последовательно совершенствует такую деятельность, сокращая число проверок и упрощая существующие процедуры. За несколько лет нам удалось заметно продвинуться", - отметил премьер.

Так, в стране создана возможность поэтапно наблюдать за всем процессом проведения любой проверки, активно применяется сбалансированное нормативное регулирование, действует система мониторинга эффективности принимаемых решений, когда каждый может через портал госуслуг обратиться с жалобой на контролеров, указал Мишустин.

Кроме того, добавил он, во всех регионах есть рабочие группы по координации в сфере надзора. "Налажено не только межведомственное взаимодействие, но и обратная связь - как с гражданами, так и с деловым сообществом", - подчеркнул глава кабмина.

Досудебное разрешение споров

Значительных успехов удалось добиться в развитии инструментов досудебного разрешения споров граждан с органами контроля, продолжил Мишустин, оспорить результаты проведенной проверки сейчас можно в короткие сроки. "Хотя по законодательству на это определено 20 рабочих дней, видим, что по факту средний срок рассмотрения обращений стал практически в два раза меньше", - сказал премьер. Он обратил внимание на то, что за восемь месяцев текущего года свыше 15% поданных жалоб были удовлетворены в интересах заявителей, а значит, у людей появилась возможность успешно разрешать спорные вопросы с контролерами.

Цифровизация

Среди других задач, над которыми работает правительство, - совершенствование цифровых сервисов в сфере надзора, сообщил глава кабинета министров. Так, с этого года предприниматели могут пользоваться приложением для проведения дистанционных проверок, а ведомства через систему дашбордов получают данные для оперативного принятия управленческих решений, пояснил Мишустин.

"Рассчитываем, что такие новые инструменты помогут вам в повседневной деятельности, а система контроля и надзора станет еще более современной и эффективной", - подытожил премьер.

Он поблагодарил всех сотрудников контрольных и надзорных органов, пожелал участникам форума интересных дискуссий и успехов в работе.