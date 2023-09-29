ГТЛК заранее предложила авиакомпаниям договоры лизинга с российским юрлицом

В компании подчеркнули, что ожидают заключения новых контрактов в скорейшее время для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объясняла авиакомпаниям - контрагентам риски пользования флотом вне российского юридического поля и заранее направила им долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госкомпании.

"ГТЛК сообщает, что компанией заблаговременно были направлены авиаперевозчикам долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом - АО "ГТЛК". Контрагентам были разъяснены все риски пользования флотом вне российского юридического поля", - говорится в сообщении.

В ГТЛК подчеркнули, что ожидают заключения новых контрактов в скорейшее время для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах.

Ранее "Вестник АТОР" сообщил, что Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям, которые используют лизинговые самолеты от "дочек" ГТЛК, не летать на них за границу, за исключением Турции и Белоруссии. По данным источников издания в отрасли, ограничения связаны с риском ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. Отмечалось, что по этой причине были задержаны несколько рейсов S7.