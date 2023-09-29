Минфин в IV квартале планирует разместить ОФЗ на 500 млрд рублей

Согласно данным ведомства, объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 50 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин России в IV квартале 2023 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в объеме 500 млрд рублей, следует из сообщения министерства.

"Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2023 года - 500 млрд рублей по номинальной стоимости", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минфина, объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно - 200 млрд рублей, от 10 лет - 250 млрд рублей.

Кроме того, министерство опубликовало график аукционов по размещению облигаций федерального займа на IV квартал. В октябре и декабре планируется по четыре аукциона - 4, 11, 18 и 25 октября, 6, 13, 20 и 27 декабря, пять в ноябре - 1, 8, 15, 22 и 29 ноября.