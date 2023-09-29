29 сентября, 17:00,
обновлено 29 сентября, 17:28

Сбер пока не планирует выкуп своих акций у инвесторов-нерезидентов

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В банке отметили, что сделки такого рода требуют согласования с правительственной подкомиссией

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сбер не принимал решения по возможному выкупу акций у инвесторов-нерезидентов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"Сбер не принимал решения по поводу возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов. Тема сейчас анализируется", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке отметили, что "конкретных планов на этот счет нет". "Также сделки такого рода требуют согласования с правительственной подкомиссией. В случае принятия какого-то решения, банк обязательно уведомит об этом инвесторов", - указали в Сбере.

Ранее глава банка Герман Греф сообщал, что Сбер фиксирует увеличение числа своих акционеров, доля нерезидентов составляет около 30%. Греф отмечал, что доля нерезидентов сократилась, и сейчас она заморожена в силу обстоятельств. 

Теги:
РоссияГреф, Герман Оскарович
© Информационное агентство ТАСС
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