В ЛНР намерены провести полную инвентаризацию имущества для пополнения бюджета

Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что этот процесс осложняется отсутствием документов на многие объекты

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Полная инвентаризация имущества в ЛНР поможет наполнить бюджет региона, заявил глава региона Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24".

"Буквально вчера я проводил совещание, которое направлено на выполнение следующих задач. Необходимо полностью провести инвентаризацию всего жилищного фонда, имущественного фонда, коммерческого фонда, земельного фонда, всей Луганской Народной Республики. Подумать по транспортному налогу. Все эти моменты - составляющие, которые будут наполнять через налоговую систему бюджет нашей республики", - сказал Пасечник.

Он отметил, что сложность состоит в том, что на многие объекты отсутствуют документы, потому что при украинской власти не выдавались акты собственности на землю, жилье и так далее. Пасечник заверил, что власти региона активно работают над этим вопросом, несмотря на сложности.