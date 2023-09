Украина приостановила решение о внесении в список "спонсоров войны" банка Венгрии

Также приостановлено решение о внесении в этот список пяти греческих судоходных компаний

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Украина решила приостановить решение о внесении венгерского банка OTP в список "спонсоров войны", после того как правительство Венгрии заблокировало выделение Киеву очередного транша военной помощи ЕС на сумму €500 млн. Как сообщает украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), также приостановлено решение о внесении в этот список пяти греческих судоходных компаний в надежде на то, что Греция не будет блокировать введение новых антироссийских санкций ЕС.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции приостанавливает статус пяти греческих компаний-перевозчиков - Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD - и венгерского OTP Bank в перечне международных спонсоров войны", - сообщает НАПК на своем сайте.

"Такое решение принято по результатам переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Российской Федерацией", - утверждает НАПК. Ведомство отмечает, что "дальнейшее исключение из перечня будет зависеть от выполнения указанных условий". НАПК выразило надежду, что решение приведет к разблокированию Венгрией €500 млн военной помощи ЕС Украине, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС в отношении России.

НАПК включило в перечень международных спонсоров войны венгерский OTP Bank весной, а пять греческих судоходных компаний - летом текущего года.

Евросоюз в конце августа не смог на заседании Совета ЕС в Толедо разблокировать очередной транш военной помощи Украине на 500 млн евро, его выделение было заблокировано Венгрией. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отказывается обсуждать выделение военной помощи Украине, пока не будут выполнены ее требования к ЕС и Украине. Он подтвердил, что одно из этих условий состоит в необходимости исключения крупнейшего венгерского банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны".