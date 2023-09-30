В Иркутске 10 компаний смогут разместить производства в создаваемом медицинском технопарке

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. В качестве резидентов международного медицинского промышленного технопарка, который будет создан в Иркутске, рассматриваются 10 предприятий фармацевтической отрасли и сферы производства медицинских изделий. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

"Резидентами технопарка могут стать компании, занимающиеся производством инновационных медицинских изделий и фармацевтических препаратов, а также производители уникальных сырьевых компонентов. На текущий момент на стадии обсуждения и подтверждения статуса резидента находятся 10 предприятий", - сообщила замминистра.

Технопарк разместится на площади более 7 тыс. кв. м. Там создадут возможности для размещения высокотехнологичных производств, требующих чистых помещений и особых условий. Это будет промышленная и технологическая инфраструктура, системы коммуникации, объекты водо-тепло и газоснабжения, электросети. Инфраструктуру планируется построить в 2024-2026 годах, но уже в четвертом квартале следующего года первые резиденты смогут воспользоваться возможностями технопарка на базе существующих площадей. Компаниям будут оказывать поддержку на всех этапах разработки проекта и производства.

Технопарк будет построен с целью развития медицинской промышленности в Иркутской области. Его на своей базе создает иркутская компания "Медтехсервис", которая является одним из лидеров в стране по производству диабетических тест-полосок и глюкометров. Фонд стратегического и инновационного развития Иркутской области занимается поиском и привлечением медицинских технологических разработок в создаваемый технопарк, сопровождением этих проектов.