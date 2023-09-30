В разработке плана будут задействованы государственные структуры и крупные компании обеих стран

АШХАБАД, 30 сентября. /ТАСС/. Туркмения предложила ФРГ разработать план двустороннего энергетического сотрудничества. Об этом сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с федеральным министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

В разработке плана будут задействованы государственные структуры и крупные компании обеих стран. На встрече стороны также отметили хороший потенциал для сотрудничества в области экологии. В связи с этим Бердымухамедов подтвердил заинтересованность своей страны в приобретении зеленых технологий, в получении германских компетенций в вопросе рационального использования водных и земельных ресурсов, методологии учета углеродного следа производства и в принятии мер по его снижению.

Глава Народного совета также пригласил немецких экспертов принять активное участие в разработке национальных стратегий Туркмении: "Система инвентаризации парниковых газов", а также "Мониторинг, верификация и оценка выбросов СО2".