Китайские железные дороги установили суточный рекорд пассажироперевозок

Показатель достиг 20,098 млн пассажиров

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Китайские железные дороги (China National Railway Group) установили национальный рекорд пассажироперевозок, отправив за один день 29 сентября 20,098 млн пассажиров.

"Впервые в истории количество пассажиров, отправленных железными дорогами за один день, превысило 20 млн", - говорится в сообщении компании.

В пятницу Китай отмечал Праздник середины осени, сразу после которого в стране начинаются недельные выходные по случаю Дня образования КНР (1 октября). Обычно эти осенние праздничные даты сопровождаются усиленной нагрузкой на транспортные сети.

Ожидается, что в субботу китайские железные дороги перевезут еще 17,6 млн пассажиров, для чего потребуется 12 180 пассажирских поездов.