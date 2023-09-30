СМИ: гонконгская Cathay Pacific закупит 32 лайнера Airbus A320neo за $4,66 млрд

Их поставку запланировали на конец 2029 года, сообщила газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 30 сентября. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Гонконга Cathay Pacific Airways заключил контракт на поставку 32 лайнеров Airbus A320neo за 36,35 млрд гонконгских долларов (около $4,66 млрд). Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Они должны быть получены к концу 2029 года. Плата за каждый самолет будет разделена на восемь отдельных трансферов.

По данным издания, к настоящему времени Cathay Pacific Airways заключила контракты на поставку в общей сложности 64 лайнеров этой серии, из которых 13 уже переданы авиакомпании. В основном они будут использоваться на рейсах в материковый Китай и страны Азии.

В настоящее время воздушный флот Cathay Pacific Airways, а также принадлежащего ей лоукостера HK Express и грузовой авиакомпании Air Hong Kong насчитывает 225 самолетов.

Как отмечает газета, в августе Cathay Pacific Airways впервые за долгое время начала приносить доход: вслед за ростом спроса на билеты чистая прибыль авиакомпании в первой половине 2023 года достигла 4,26 млрд гонконгских долларов (около $546 млн). Из-за пандемии и падения авиаперевозок убытки компании за последние три года составили 33,7 млрд гонконгских долларов (около $4,32 млрд).

Как сообщила 21 сентября газета The Standard, за первые восемь месяцев 2023 года авиаперевозки компании выросли в 13 раз, достигнув 11,3 млн пассажиров. К концу текущего года Cathay Pacific планирует восстановить пассажиропоток до 70% от допандемийного уровня. Полный возврат к нормальной операционной деятельности ожидается к концу 2024 года.