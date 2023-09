Крупные банки России с 1 октября должны обеспечить оплату через СБП в приложениях

Также с 1 октября все поставщики платежных приложений, которые работают в РФ, должны в обязательном порядке обеспечивать прием оплаты картами "Мир"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Крупные банки, являющееся участниками системы быстрых платежей (СБП), обязаны предоставлять для клиентов возможность оплачивать покупки через СБП в мобильных приложениях и в своих интернет-версиях. Решение регулятора вступает в силу с 1 октября 2023 года.

СБП должна быть встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Таким образом, граждане получают возможность совершать переводы как с помощью смартфонов, так и с компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка.

Указание было принято регулятором еще в середине октября 2022 года.

Кроме того, с 1 октября 2023 года все поставщики платежных приложений, работающие в России, должны в обязательном порядке обеспечивать прием оплаты картами "Мир". При этом по состоянию на 1 августа текущего года в перечень поставщиков платежных приложений включено 46 организаций, среди которых, в частности, Samsung Electronics Co Ltd. и Apple Distribution International Ltd.