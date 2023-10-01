В России ввели новые правила оценки и уборки свалок и накопленного вреда

Новый закон предполагает, что выявлять объекты накопленного вреда будут местные и региональные власти

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Закон, который уточняет полномочия органов власти РФ при оценке свалок и других мест накопленного вреда при проведении федерального проекта "Генеральная уборка", вступил в силу.

"Появился механизм, единый подход к ликвидации накопленного вреда в стране. Определен хозяин: кто будет отвечать за выявления свалок, заброшенных производств, бесхозных скважин, кто будет их оценивать, какие нужно убирать незамедлительно. Важно, что сметы также будут рассматриваться на предмет избыточных трат, в том числе федеральных средств", - заявил глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова привела пресс-служба ведомства.

Теперь, согласно новому закону, выявлять объекты накопленного вреда теперь будут местные и региональные власти, обследовать - Росприроднадзор, а ответственным за оценку влияния каждого объекта на здоровье людей устанавливается Роспотребнадзор. По итогам оценки будут определяться наиболее опасные объекты, которые необходимо убрать в первую очередь.

Все проекты по ликвидации таких горячих экологических точек подлежат экологической экспертизе и проверке достоверности сметной стоимости работ. В их контроле и приемке будет участвовать Росприроднадзор. Таким образом, документ закрепляет механизмы государственного регулирования, необходимые для выполнения федерального проекта "Генеральная уборка".

Закон содержит переходные положения, позволяющие включить в реестр объектов накопленного вреда объекты, ранее обследованные регионами по старому порядку, а также завершить ликвидацию таких объектов, если она была начата до вступления закона в силу.