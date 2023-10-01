В Госдуме считают важным налаживать логистику со странами Латинской Америки

Первый зампред ГД Александр Жуков также отметил, что текущий товарооборот между Россией и Латинской Америкой за последние годы увеличился примерно на четверть и составил порядка $20 млрд

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Налаживание транспортной логистики является важной темой в вопросах выстраивания экономических отношений между Россией и странами Латинской Америки. Такое мнение выразил первый зампред Госдумы Александр Жуков на круглом столе в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Нам необходимо обсудить вопросы, связанные с логистикой поставок товаров, когда многочисленные санкции по сути выталкивают Россию с европейских рынков, затрудняют наши торговые отношения со странами Латинской Америки. Налаживание логистики - это чрезвычайно важная тема для наших экономических отношений", - отметил Жуков во время круглого стола "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов".

Парламентарий указал на то, что сотрудничество России со странами Латинской Америки всегда "строилось именно на принципах взаимовыгодности в отличие от отношений латиноамериканских стран с бывшими мировыми гегемонами".

Жуков также отметил, что текущий товарооборот между Россией и Латинской Америкой за последние годы увеличился примерно на четверть и составил порядка $20 млрд.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.