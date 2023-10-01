Спецпредставитель президента Никарагуа по развитию отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо подчеркнул, что исторические отношения между Москвой и Манагуа "являются ключевым примером братских отношений"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Политики Кубы, Никарагуа и Боливии выступили за укрепление экономических связей с Россией в ходе круглого стола "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов", состоявшегося в воскресенье в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

Феликс Мартинес Суарес, председатель Комиссии по экономическим вопросам Национальной ассамблеи Кубы, в своем выступлении подчеркнул, что двусторонние отношения между правительствами и народами Кубы и России всегда отличались "приверженностью тому, что лучший мир возможен".

"Куба готова к приему российских компаний, а также их инвестиций, у нее есть закон, который <...> обновил стратегию и четко определил экономическую политику [страны]. У нее есть портфель возможностей для иностранных инвестиций, который включает 735 проектов, в том числе в таких стратегических отраслях, как продовольствие, туризм, нефтяной сектор и промышленность", - сказал он. По мнению Мартинеса Суареса, сотрудничество в парламентской сфере заключается в укреплении работы между двумя странами и ее поднятии на более высокий уровень.

Сотрудничество с Никарагуа и Боливией

В свою очередь Лауреано Ортега Мурильо, специальный представитель президента Никарагуа по развитию отношений с Россией, подчеркнул, что исторические отношения между Москвой и Манагуа "являются ключевым примером братских отношений", основанных на "братском сотрудничестве и солидарности". По словам Мурильо, Никарагуа работает "над дальнейшим развитием торговых и инвестиционных связей" с Россией.

В частности, в Манагуа стремятся содействовать участию России и ее компаний в проектах во всем латиноамериканском регионе. Политик в качестве примера назвал "флагманский проект", который привел к открытию в Никарагуа завода по производству вакцин. Также Ортега Мурильо отметил необходимость содействовать поставкам из России зерна, удобрений и нефтепродуктов, созданию механизма банковского и финансового сотрудничества, который позволит противостоять "незаконным санкциям".

Депутат Палаты депутатов Боливии (нижней палаты двухпалатного парламента страны) Омар Юхра Сантос подчеркнул, что его страна хочет видеть новые подходы к сотрудничеству, финансированию и стратегическим инвестициям "с учетом привилегированного географического положения Боливии как сердца Южной Америки".

Он также напомнил, что Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития и надеется найти стратегических партнеров с целью получения технологий и финансирования, необходимых для его "суверенной индустриализации", а также для гарантирования рынков сбыта боливийской продукции с добавленной стоимостью.

Он подчеркнул, что парламентарии и представители различных латиноамериканских стран должны формировать мир, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве. "Поэтому Боливия также предлагает создать межпарламентскую группу дружбы между Боливией и Россией", - резюмировал он.

В июне международная горнодобывающая компания "Росатома" Uranium One Group и боливийская государственная компания Yacimientos de Litio Bolivianos подписали рамочное соглашение о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.