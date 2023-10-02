ГК "Астра" планирует в октябре IPO на "Мосбирже"

По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении может составить около 5%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Астра" планирует провести в октябре первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже. Доля акций компании в свободном обращении ожидается на уровне около 5%. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Астра".

"ПАО "Группа Астра" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже", - сказано с в сообщении. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении может составить около 5%, листинг и начало торгов акциями компании ожидается в октябре 2023 года, отметили в ГК "Астра".

В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, после IPO текущие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании, указывается в сообщении. Они продолжат участвовать в росте бизнеса ГК "Астра" и дальнейшем укреплении лидерских позиций компании на российском рынке инфраструктурного ПО, добавили в компании.