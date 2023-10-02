Перевозки пассажиров по ж/д сети РФ в сентябре выросли на 3,2%

Они достигли 102,8 млн

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по железнодорожной сети России в сентябре 2023 года выросли на 3,2% по отношению к аналогичному уровню прошедшего года и составили 102,8 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги".

"По оперативным данным, в сентябре 2023 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправилось 102,8 млн пассажиров, что на 3,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе в пригородном сообщении их количество составило 92,3 млн человек (+2,4%), в дальнем следовании - 10,5 млн (+10,6%)", - говорится в сообщении.

Пассажирооборот в сентябре текущего года увеличился на 8,7% по отношению к показателю 2022 года и составил 12,5 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении он вырос на 7,4%, до 2,93 млрд пассажиро-километров, в дальнем следовании - на 9,2%, до 9,53 млрд пассажиро-километров.

За январь - сентябрь 2023 года отправлено 886,9 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем в 2022 году, из них в пригородном сообщении - 793,3 млн (+3,5%), в дальнем следовании - 93,6 млн (+12%).

Пассажирооборот с начала 2023 года вырос на 10,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 105,5 млрд пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении - 24,87 млрд пассажиро-километров (+5,2%), в дальнем следовании - 80,65 млрд пассажиро-километров (+11,7%).