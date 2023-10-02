2 октября, 09:05

ОПЕК считает отказ от инвестиций в нефтегазовую промышленность угрозой энергобезопасности

По мнению генсека организации, "правительства вовлеченных стран должны иметь четкий план действий для постепенного энергетического перехода"

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. Недостаточные инвестиции в нефтегазовую промышленность или отказ от них создают угрозу для глобальной энергетической безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс.

"Мы в ОПЕК уже много лет говорим об опасности недостаточных инвестиций в нашу отрасль, в то время как другие призывают сократить и отказаться от инвестиций в добычу нефти, потому что мир стремится к энергетическому переходу", - сказал аль-Гайс, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби. "Мы считаем, что это подвергает риску многие страны <...>, потому что краеугольным камнем глобального экономического процветания сегодня является энергетическая безопасность", - подчеркнул он.

Как отметил генсек организации, стремление к энергетическому переходу не должно быть основанием для отказа от инвестиций в нефтегазовую промышленность. По его словам, правительства вовлеченных стран должны иметь четкий план действий для постепенного энергетического перехода, который должен учитывать потребности современной мировой экономики. 

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Гайс, Хайсам, аль-
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