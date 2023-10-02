Матвиенко призвала страны мира твердо заявить в ООН о недопустимости санкций

Спикер Совфеда подчеркнула, что санкции принимаются не против режима и государств, а против граждан

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала страны Латинской Америки и все мировое общество объединить усилия в борьбе с незаконными односторонними ограничениями; твердо заявить, в том числе на площадке ООН, об их недопустимости.

"Мы категорически против санкций, против любых односторонних ограничений, которые носят предвзятый, нелегитимный характер, нарушают международное право и правила международной торговли. И в целом негативно сказываются на международной экономике. Давайте объединим наши усилия на международных парламентских площадках в борьбе с этим беззаконием", - сказала председатель СФ на пленарном заседании I Международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

Матвиенко напомнила, что Куба уже более 60 лет "находится под блокадой". "Разве допустимо, что в 21 веке одна страна распространяет свою юрисдикцию на суверенные государства мира и понуждает их поддерживать те или иные санкции против огромного количества государств? Мне кажется, пришло время, чтобы мировое сообщество на площадке ООН, в других форматах твердо заявило о недопустимости никаких односторонних санкций, осудило их и добилось их запрета, потому что это санкции против людей", - сказала она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что санкции принимаются не против режима и государств, а именно против граждан. "А как же тогда быть с одной из главных ценностей Запада - с правами человека, когда они так грубо попираются и нарушаются Соединенными Штатами Америки?" - указала Матвиенко.

Она отметила, что парламентарии России выступают за укрепление потенциала глобального Юга, чтобы его голос в мировых делах звучал громче и весомее, а возможности для развития были максимально широкими. "Именно поэтому, в отличие от наших западных оппонентов, мы никогда не дружили против кого-то, не ставили никого перед выбором: с кем поддерживать отношения, а с кем нет", - сказала Матвиенко.

По ее словам, сегодня пришло время предметно обсудить шаги, которые позволят продвинуть вперед торгово-экономические связи России и стран Латинской Америки. "Россия по-прежнему является важнейшим поставщиком минеральных удобрений, тем самым вносит значимый вклад в продовольственную безопасность многих стран региона. Мы продолжаем быть ответственными партнерами и верными друзьями, даже несмотря на санкционное давление, которое также испытывают на себе отдельные государства Латинской Америки", - заключила Матвиенко.