Компания Cnergyico импортировала первую в частном секторе Пакистана партию нефти из России

Российская нефть будет перерабатываться на НПЗ в городе Хаб на юго-западе Пакистана, пишет газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Частная пакистанская компания Cnergyico импортировала из России первую в негосударственном секторе страны партию нефти. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на руководство компании.

"100 тыс. тонн российской нефти марки Urals с ценовой скидкой были доставлены морским танкером к глубоководному причалу Cnergyico. Приобретение этой партии нефти в России стало важной вехой для компании и для страны", - цитирует издание заявление представителя Cnergyico.

Компания располагает единственным в Пакистане терминалом для разгрузки крупнотоннажных судов, что позволяет избежать перегрузки нефти в море на танкеры с малой осадкой. Российская нефть будет перерабатываться на НПЗ в городе Хаб на юго-западе Пакистана. Cnergyico планирует продавать бензин и дизельное топливо, переработанные из российской нефти, на пакистанском рынке, другой продукт переработки - мазут - экспортировать за рубеж.

"За счет экспорта мазута мы рассчитываем сделать закупки нефти в России коммерчески выгодными, что станет для Пакистана дополнительным источником получения иностранной валюты", - сказал собеседник Dawn.

Cnergyico управляет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Пакистане мощностью 156 тыс. баррелей в сутки, что составляет треть общей суточной мощности всей пакистанских НПЗ.

Поставки российской нефти в Пакистан

В апреле 2023 года Пакистан разместил заказ на импорт 100 тыс. тонн российской нефти марки Urals. Эту партию Пакистан назвал пробной и предназначенной для проверки способности отечественных предприятий перерабатывать нефть из России. В июне в порт Карачи двумя танкерами доставили в общей сложности 101 тыс. тонн российской нефти, которая была признана Исламабадом коммерчески жизнеспособной.

В конце сентября Россия поставила в Пакистан первую партию сжиженного нефтяного газа (СНГ). Транспортировка осуществлялась сухопутным транспортом через особую экономическую зону (ОЭЗ) "Серахс" на северо-востоке Ирана из-за отсутствия прямого наземного сообщения между Россией и Пакистаном. Партия СНГ была отгружена крупнейшим российским независимым переработчиком нефти АО "ФортеИнвест" со своего НПЗ в Орске (Оренбургская область). По информации СМИ, "ФортеИнвест" получило запрос от Пакистана о поставках в страну бензина, дизельного топлива и новой партии СНГ. Российская сторона ведет переговоры о продолжении транзита через иранскую ОЭЗ "Серахс" поставок в Пакистан.

Для переговоров с российскими партнерами о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти и сжиженного природного газа 10 октября в Россию прибудет делегация Министерства энергетики Пакистана. В ходе предстоящих переговоров планируется также обсудить инвестиционное сотрудничество по строительству магистрального газопровода "Пакистанский поток".