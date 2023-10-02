В центрах переработки продукции АПК в ДФО создадут более 19 тыс. рабочих мест

Реализуется 160 проектов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности объемом более 210 млрд рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Порядка 19 тыс. новых рабочих мест создадут на Дальнем Востоке на базе новых центров переработки продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"С использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке реализуется 160 проектов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности объемом более 210 млрд рублей. По данным КРДВ,[Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики], создается более 19 тыс. новых рабочих мест, из которых 9,4 тыс. рабочих мест уже созданы", - говорится в сообщении.

На Дальнем Востоке развивается переработка масличных и зерновых культур. В прошлом году объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 11,3%, при этом рост в растениеводстве составил 16,1%. В структуре растениеводства в ДФО преобладает соя, валовой сбор которой в 2022 году вырос на 35,8% и составил 2,3 млн тонн. На Дальнем Востоке выращивается 37,8% всей российской сои, 68,8% - в Амурской области.

"Развитие переработки зерновых и масличных культур необходимо для обеспечения кормовой базой новых крупных животноводческих комплексов, построенных на Дальнем Востоке. Развитие АПК позволит повысить уровень самообеспеченности жителей дальневосточных регионов продукцией сельского хозяйства, а также нарастить объемы экспортных поставок", - приводятся в сообщении слова замминистра по развитию Дальнего Востока Анатолия Бобракова.

В министерстве добавили, что в процесс развития АПК включились и крупные ретейлеры, например, X5 Group, пришедшая на Дальний Восток в этом году. Вице-президент по взаимодействию с органами госвласти X5 Group Станислав Богданов отметил, что пока в регионе и наблюдаются сложности с необходимым количеством помещений для хранения овощей, техники, транспорта и рабочих, но сельское хозяйство в ДФО развивается, в том числе и за счет крупных агрокомплексов. "Совместно с Советом Федерации мы развиваем программу "Агроагрегаторы" по созданию операторов, собирающих продукцию у мелких производителей, операторы проводят мойку, калибровку продукции. Мы со своей стороны гарантируем поставщикам объемы на достаточно длительный период, у местных фермеров появляется стабильный канал сбыта продукции с перспективой на определенный срок", - сказал он.