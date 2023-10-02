2 октября, 10:25,
обновлено 2 октября, 10:57

Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды за I полугодие в 34,5 рубля на акцию

Общая сумма дивидендов составит 104,7 млрд рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 34,5 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, общая сумма дивидендов составит 104,7 млрд рублей.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 10 октября.

В 2022 году размер дивидендов компании с учетом промежуточных составил 105,58 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов - 319,9 млрд рублей.

ПАО "Новатэк" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания ведет разведку, добычу и переработку газа и жидких углеводородов. Крупнейшими акционерами "Новатэка" (по последним открытым данным) являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%. 

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