Силуанов: управление госфинансами должно быть условием макроэкономической стабильности

Глава Минфина РФ подчеркнул важность актуализации ранее принятых решений, перенаправления ресурсов на текущие и перспективные задачи

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Управление госфинансами должно быть условием обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и основой макроэкономической стабильности, говорится в материалах на сайте Минфина со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

"Управление госфинансами - это условие обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости. Это основа макроэкономической стабильности. Бюджетная политика не может быть застывшей, она должна отражать насущные потребности экономики и граждан", - отметил Силуанов на открытии Международной конференции по обмену опытом в сфере управления государственными финансами, которая прошла 29 сентября в Москве.

В рамках мероприятия эксперты финансово-экономической отрасли из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии обсудили современные требования к сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Модератором встречи стал директор НИФИ Минфина России Владимир Назаров.

Министр финансов подчеркнул важность актуализации ранее принятых решений, перенаправления ресурсов на текущие и перспективные задачи. "Минфин занимается в каждодневном режиме анализом эффектов от программ и мероприятий. Работа проводится и в отношении льготных режимов, которые должны показывать результаты по созданию рабочих мест, увеличению инвестиций. Настройка бюджета должна проводиться регулярно, выявляя источники для новых задач и решений", - сказал Силуанов.

Ранее на Московском финансовом форуме Силуанов заявил, что бюджет России не должен ориентироваться на прогнозы, а должен быть сбалансированным и устойчивым. Так, о бюджете России на следующий трехлетний период глава Минфина сказал, что он сформирован "здоровый и нормальный", и речи о секвестре нет. Бюджетных средств хватит на все запланированные цели.