В ОАЭ сообщили, что ОПЕК+ вряд ли будет менять параметры сделки на 2024 год

Их пересмотр будет означать новую сделку, отметил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ вряд ли будут менять параметры соглашения на 2024 год, их пересмотр будет означать новую сделку. Об этом сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах нефтегазовой выставки ADIPEC.

"Мы уже достигли соглашения на весь 2024 год. Мы ничего не будем менять в 2024 году, нет таких ожиданий. Я думаю, что пересмотр чего-либо будет означать новую сделку", - сказал он.

При этом министр не стал отвечать на вопрос, навредит ли мировой экономике и спросу цена нефти в $100 за баррель. "Мы [ОПЕК+] производим только 40% нефти в мире. Почему вы не говорите с остальными, кто производит 60%? Мы не можем обвинять во всем тех, кто производит 40% [всей нефти в мире]", - прокомментировал аль-Мазруи.

Страны ОПЕК+ на встрече 4 июня договорились о параметрах добычи нефти до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн б/с.

Самое большое снижение разрешенного уровня добычи придется на Россию - она сможет производить 9,949 млн б/с, что на 529 тыс. б/с ниже текущей квоты. При этом ОАЭ единственные из стран альянса получили возможность увеличить свой разрешенный уровень производства - на 200 тыс. б/с.