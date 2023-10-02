В Венесуэле назвали санкции США и их сателлитов настоящей чумой XXI века

Председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес отметил, что это не просто санкции, а "принудительные односторонние меры, военные меры, меры гибридной войны"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Санкции Соединенных Штатов и их сателлитов являются настоящей чумой XXI века, потому что направлены против благосостояния народов мира. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"На сегодняшний день 30 стран нашей планеты страдают от 26 162 санкций, которые были введены одной единственной страной и странами-сателлитами, - сказал он, выступая на пленарном заседании конференции. - 26 162 санкции обрушиваются на 28% мирового населения, на 62% всей территории нашей планеты".

По словам спикера парламента Венесуэлы, это не просто санкции, а "принудительные односторонние меры, военные меры, меры гибридной войны, это настоящая новая чума человечества". "Это бомбы, которые убивают обычных людей, потому что санкции направлены против благосостояния народов, направлены на то, чтобы ущемлять право на здравоохранение, на доступ к технологиям, на развитие", - подчеркнул он.

Венесуэла, по словам политика, видит "грубую однополярность, которая не хочет уходить, оставаться в прошлом, которая не хочет признать, что ее время прошло". "Сегодня мы живем в другой, новой реальности, времена мирового жандарма остались в прошлом, мировой гегемон больше невозможен в XXI веке", - заключил Родригес.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.