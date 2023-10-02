В ВЭБ.РФ спрогнозировали объем рынка "зеленого" финансирования к 2025 году

По словам вице-президента по устойчивому развитию организации Андрея Байды, он составит более 500 млрд рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Объем рынка "зеленого" финансирования в России превысит 500 млрд рублей в ближайшие два года, на текущий момент этот показатель составляет 400 млрд рублей. Об этом рассказал ТАСС вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрей Байда.

"За три года в России без каких-либо мер господдержки была построена система "зеленого" финансирования, в рамках которой были выпущены финансовые инструменты на 400 млрд. рублей. В ближайшие два года объем рынка "зеленого" финансирования превысит 500 млрд рублей, что составляет 1,5-2% от всего рынка долговых инструментов в стране", - сообщил Байда.

По его словам, мотивация российских компаний заниматься повесткой устойчивого развития не изменилась, несмотря на ограничение доступа к внешнему финансированию. "Раньше существовало четыре основные причины, почему российские компании вставали на путь устойчивого развития: это желание избежать европейского трансграничного углеродного налога, хороший PR, историческая ответственность бизнеса на территориях присутствия и большая доходность для акционеров. Ничего из этого фундаментально не изменилось: страны, в которые мы продаем нашу продукцию, торгуют с Европой и озабочены углеродным следом сырья, которое они покупают, корпоративная социальная ответственность стала еще более важным фактором в 2023-м году", - отметил вице-президент.

Байда подчеркнул, что ESG все еще обеспечивает хорошее позиционирование, а акционерная доходность ESG-компаний выше, чем у компаний, которые не занимаются устойчивым развитием. "Так, индекс устойчивого развития Мосбиржи стабильно "обыгрывает" просто индекс Мосбиржи, а компании, ведущие свою деятельность в соответствии с принципами ESG, стоят на 20-30% дороже своих аналогов, которые так не делают", - добавил он.

Эксперт также напомнил, что декарбонизации в России в рамках системы "зеленого" финансирования обходится сильно дешевле, чем стоимость одной углеродной единицы и стоимости декарбонизации на западных рынках капитала, она составляет $17 за тонну. "Российские компании через свои "зеленые" финансовые инструменты показывают, насколько эффективно и дешево в России сокращать выбросы", - заключил Байда.

Реализация ESG-стратегий компаний основана на 17 целях ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании для устойчивого развития. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).