В ADNOC исключили изменение доли углеводородов в энергетическом балансе до 2050 года

По словам исполнительного директора компании Мусаббеха аль-Кааби, для эффективной борьбы с изменением климата крупные игроки нефтегазовой отрасли должны объединить усилия, направленные на сокращение выбросов углекислого газа

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. Доля углеводородов в мировом энергетическом балансе сохранится на текущем уровне до 2050 года. Об этом заявил исполнительный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по низкоуглеродным решениям и международному росту Мусаббех аль-Кааби.

"Доля нефти и газа в энергетическом балансе будет соответствовать текущему уровню приблизительно до 2050 года", - сказал представитель компании, выступая на конференции в Абу-Даби. В то же время аль-Кааби подчеркнул, что для эффективной борьбы с изменением климата крупные игроки нефтегазовой отрасли должны объединить усилия, направленные на сокращение выбросов углекислого газа.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую программу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. Она ставит целью широкомасштабное развитие возобновляемых источников энергии и их внедрение в сетевую инфраструктуру. По состоянию на декабрь 2022 года, ОАЭ вложили более $40 млрд в такие проекты.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата под председательством ОАЭ пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.