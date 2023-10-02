"Газпром" сообщил о получении от "Молдовагаза" ежесуточных заявок на поставку газа

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее объяснил отказ от поставок газа из России более выгодным предложением со стороны европейских поставщиков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Газпром" получает от молдавской компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их, говорится в сообщении российского холдинга.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика "полностью переключилась на поставки [газа] из Евросоюза". Он объяснил отказ от закупки российского газа более выгодным предложением европейских поставщиков.

"Газпром" получает от компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Газ подается транзитом через ГИС "Суджа", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что диалог между "Газпромом" и молдавской стороной продолжается, в том числе с учетом долгов Кишинева перед компанией.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста в стране. С октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на сам газовый холдинг. В этой ситуации в декабре прошлого года правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.