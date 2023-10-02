ФАС проверит обоснованность цен у крупных производителей куриного мяса

Ведомство направило запросы ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье"

МОСКВА, 2 октября./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила трем крупным производителям мяса курицы запросы для проведения анализа обоснованности установленных цен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России установила, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Это означает, что компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение", - говорится в сообщении ведомства.

В антимонопольной службе пояснили, что в случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы.

"Служба напоминает, что ПАО "Черкизово" и ГАП "Ресурс" также необходимо исполнять предписания ФАС России, которые были выданы при согласовании ходатайств в сфере контроля за экономической концентрацией. Организациям необходимо направлять в ФАС России обоснования повышения цен на мясо кур более чем на 5%", - подчеркнули в ФАС.

После анализа всех материалов, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольная служба примет меры антимонопольного реагирования.