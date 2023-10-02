В Карелии начали строительство роботизированной молочной фермы за 2 млрд рублей

Ввести в эксплуатацию новую ферму планируют в 2025 году

ТАСС, 2 октября. Строительство первой в Республике Карелия роботизированной молочной фермы началось на территории совхоза "Ведлозерский", объем инвестиций составляет более 2 млрд рублей. Запустить производство планируется в 2025 году, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"В Пряже построят первую в Карелии роботизированную молочную ферму. Коровник на 1 200 голов дойного стада оборудуют на базе совхоза "Ведлозерский". Ферму выкупили у прежнего собственника и передали госпредприятию. Проект реализуется по поручению главы республики. На строительство направят свыше 2 млрд рублей - это деньги федерального и регионального бюджетов. Ввести в эксплуатацию новую ферму планируют в 2025 году", - отмечается в сообщении.

Как уточнил глава республики Артур Парфенчиков, строительство объекта уже началось.

"Эту стройку я ждал давно. Строительная техника зашла на территорию площадки совхоза. Хорошо помню, в каком плачевном состоянии находился коровник у прежнего собственника пять лет назад. <...> К счастью, нам удалось выкупить эти пряжинские фермы и передать их государственному предприятию", - написал глава региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".