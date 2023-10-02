В Подмосковье заработал сервис по запуску бизнеса в индустриальных парках

В частности, с помощью сервиса будущие резиденты смогут приобрести или арендовать готовое помещение или участок под строительство

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Электронный сервис "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья" запустили в Московской области. С его помощью инвесторы смогут выбрать помещение или участок под строительство, подать заявку на получение промышленной ипотеки и предоставление мер поддержки, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Получить готовое помещение или землю под стройку на площадках подмосковных индустриальных парков станет намного проще благодаря новому сервису - "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья". <…> С августа сервис работал в тестовом режиме и уже успел доказать свою эффективность - с его помощью заключено 46 договоров на локализацию в четырех индустриальных парках региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью сервиса будущие резиденты индустриальных парков смогут получить сразу три услуги.

"Во-первых, приобрести или арендовать готовое помещение или же участок под строительство. Также инвестор может договориться о возведении объекта на территории индустриального парка "под запрос". Во-вторых, оперативно воспользоваться промышленной ипотекой - программой, позволяющей получить кредит на покупку, строительство или реконструкцию здания под создание или расширение производства. В-третьих, сервис даст возможность инвестору подобрать необходимые меры поддержки и "в моменте" обратиться за ними", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе пояснили, что алгоритм работы сервиса прост: первым шагом инвестор выбирает подходящий объект на инвестиционной карте региона и там же подает заявку, уточнив условия сделки. На этом же этапе можно подать заявку на промипотеку и получение мер поддержки. Следующий шаг - заключение договора с дальнейшим сопровождением проекта. Срок предоставления услуги составляет 20 дней.