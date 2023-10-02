В Омской области в 2023 году планируют ввести шесть газонаполнительных станций

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов также отметил, что задача по социальной газификации остается одной из приоритетных, а интересы отдельных газораспределительных организаций не должны мешать работе единому оператору газификации

ТАСС, 2 октября. Шесть газонаполнительных компрессорных станций планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики России.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. "Николай Шульгинов отметил, что развитие газомоторного топлива играет важную роль в увеличении спроса на газ на внутреннем рынке, для этого необходимо расширение заправочной инфраструктуры. Министр подчеркнул, что в Омской области до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию шесть газонаполнительных компрессорных станций", - говорится в сообщении.

По словам Шульгинова, задача по социальной газификации остается одной из приоритетных, а интересы отдельных газораспределительных организаций (ГРО) не должны мешать работе единому оператору газификации. "Минэнерго готово оказать содействие для консолидации имущества отдельных проблемных ГРО с дальнейшей их передачей компании группы "Газпром" или в собственность региона", - приводятся слова министра.

Глава ведомства добавил, что Омская область обладает потенциалом в сфере развития нефтехимии. На территории региона расположено нефтехимическое предприятие "Титан", осуществляющее переработку сжиженных углеводородных газов (СУГ). Там планируется создать масштабное производство в области нефтехимии. Шульгинов напомнил, что в России с 2020 года в качестве меры государственной поддержки действует обратный акциз на сырье для переработчиков СУГ и этана.