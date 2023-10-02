2 октября, 17:43

Nordgold перенес собрание держателей еврооблигаций из-за отсутствия кворума

Собрание перенесли на 3 ноября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Nordgold из-за отсутствия кворума перенесла на 3 ноября собрание держателей еврооблигаций под 4,125% годовых со сроком погашения в 2024 году, на котором планировалось получить согласие владельцев на смену трасти и рассмотреть внесение изменений в условия обслуживания еврооблигаций, говорится в сообщении эмитента евробондов Celtic Resources Holdings DAC.

Окончательный срок по голосованию переносится на 2 ноября на 16:00 по лондонскому времени. Собрание владельцев еврооблигаций назначено на 3 ноября.

В связи с санкциями США в отношении Nordgold эмитент ее евробондов - Celtic Resources Holdings DAC - предложил инвесторам обратиться со своими предложениями по выкупу долговых бумаг. 

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