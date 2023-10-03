Сельхозпродукцию с Камчатки впервые отправили для продажи на Чукотке

Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в регион поставят более 280 тонн овощей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Более 280 тонн овощей отправили с Камчатки для продажи в торговых сетях Чукотского АО. Такая поставка осуществляется впервые, сообщили ТАСС в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"Управлением выдано 11 карантинных сертификатов на продовольственный картофель общим весом 205 тонн, по два карантинных сертификата - на свеклу в количестве 40 тонн и морковь такого же веса. Вся продукция произведена сельхозпредприятием Камчатского края и предназначена для отправления в город Анадырь Чукотского автономного округа", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что Камчатский край впервые поставляет овощи на Чукотку. Это связано с хорошим урожаем, который в этом году получили сельхозпроизводители полуострова.

Почти вся территория Чукотского АО расположена в зоне вечной мерзлоты. Свежие овощи в округе выращивают в теплицах, стоимость килограмма тепличных огурцов и помидоров доходит до 800 - 1 000 рублей.