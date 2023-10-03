В Приамурье полный отказ от вахтового метода работы считают невозможным

Как сообщили в региональном Минэкономразвития, строительство, сельское хозяйство, растениеводство и золотодобыча напрямую зависят от сезонности работ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 октября. /ТАСС/. Полный отказ от работы вахтовым методом с привлечением работников из западных регионов страны в Амурской области считают невозможным из-за зависимости от сезонности работ в сферах строительства, сельского хозяйства, растениеводства и золотодобычи. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минэкономразвития.

"Полностью уйти от использования вахтового метода с привлечением работников из западных регионов страны для некоторых отраслей экономики считаем невозможным. Прежде всего потому, что строительство и сельское хозяйство, сфера растениеводства, золотодобыча напрямую зависит от сезонности работ", - сказали в ведомстве.

Новые рабочие места в регионе создаются за счет строящихся на Дальнем Востоке крупнейших инвестиционных проектов - это Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комплекс, космодром Восточный, а также промышленные предприятия по глубокой переработке сои и современные животноводческие фермы. Занятость на этих предприятиях планируется обеспечить за счет внутренних трудовых ресурсов. Ведется подготовка в университетах и организациях среднего профессионального образования по приоритетным специальностям, а также за счет привлечения специалистов из западных регионов страны.

При этом в региональном ведомстве добавили, что минимизировать использование вахтового метода можно за счет повышения качества жизни людей через создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Ежегодно на эти цели власти выделяют более 13 млрд рублей.

Качество и доступность инфраструктуры в Приамурье повышается в том числе за счет частных инвестиций, в области заключено 458 концессий на общую сумму 46 млрд рублей. Также реализуются долгосрочные комплексные планы социально-экономического развития, утвержденные на федеральном уровне, - город Свободный и ЗАТО Циолковский с общим объемом финансирования 61,2 млрд рублей. Президентом РФ Владимиром Путиным одобрены четыре мастер-плана, уже утвержден план по Тынде и в проработке еще три по Белогорску, Благовещенску и агломерации Циолковский - Свободный.

По итогам прошедшего Восточного экономического форума вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что на Дальнем Востоке нужно постепенно отказываться от вахтового метода работы.

Вопрос жилья

Кроме того, Трутнев заявлял, что отказаться от вахтового метода работы можно благодаря строительству арендного жилья на Дальнем Востоке. В этом году в Приамурье приступили к реализации этой программы при поддержке ДОМ.РФ. До 2027 года планируется построить более 2 тыс. арендных квартир на территории шести муниципалитетов: Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды, Благовещенского округа и Октябрьского района.

В целом за 2022 год введен рекордный объем жилья 379 тыс. кв. м. Началась реализация крупного проекта по строительству жилищного комплекса "Зея-Парк" в Благовещенске площадью 334 тыс. кв. м жилья. Всего здесь определено семь площадок для жилищного строительства, на которых планируется построить еще 850 тыс. кв. м жилья. До 2030 года в планах ввести более 2 млн кв. м жилья по региону.