В Минфине заявили, что от принципов ESG нельзя отказаться

Как отметили в ведомстве, это глобальный тренд

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Принципы устойчивого развития (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) - это тренд, от которого нельзя отказываться, несмотря на его западное происхождение. Такое мнение высказал на конференции Всероссийского союза страховщиков ESG-Insur 2023 глава департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков.

"Три буквы ESG - они в последнее время, конечно, носят, может быть, негативный оттенок, потому что эти три буквы, так же как многие другие стандарты, пришли к нам из западной практики. Но наверное тут стоит чуть-чуть отделять политику от сути, и устойчивое развитие - это действительно глобальный тренд, от которого <…> мы не должны отказываться, должны продолжать в нем действовать", - сказал Чебесков.

Он также отметил, что с течением времени повестка ESG, стандарты устойчивого развития, а также ESG-отчетности становятся новой нормой на финансовом рынке. По мнению главы департамента, в России необходимо использовать стандарты устойчивого развития, поскольку их используют во всем мире, в том числе и дружественные партнеры России.

"Мы понимаем, что углеродное регулирование, экологические риски - это то, что ждет нас в будущем, наши ближайшие и самые большие торговые партнеры разрабатывают соответствующие системы по работе с климатическими изменениями, системы по учету углеродных единиц. Это то, что нам тоже необходимо будет сделать и пройти. Как минимум для того, чтобы осуществлять взаимодействие с нашими торговыми партнерами", - заключил Чебесков.

Реализация ESG-стратегий вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор используемых компаниями инструментов, они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).