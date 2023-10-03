Сингапур заморозил активы на $2 млрд в рамках расследования отмывания денег

Как сообщило агентство Bloomberg, власти продолжают допрашивать как сингапурцев, так и иностранцев

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Власти Сингапура арестовали и заморозили активы на 2,8 млрд сингапурских долларов ($2 млрд) в рамках одного из крупнейших в стране расследований отмывания денег. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на второго министра внутренних дел и юстиции Джозефину Тео.

По его информации, сумма конфискованных и замороженных активов, озвученная Джозефиной Тео парламенту, превысила ранее объявленные 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд). По ее словам, расследование продолжается, и власти продолжают допрашивать как сингапурцев, так и иностранцев, сообщает агентство. "Сингапур серьезно относится к отмыванию денег. <...> Это не первый раз, когда мы принимаем серьезные меры для противодействия преступлениям, связанным с отмыванием денег. И это не будет последним случаем", - приводит Bloomberg слова Джозефины Тео.

В сентябре банки Сингапура ужесточили проверку клиентов, в том числе при открытии счетов, после разразившегося скандала с отмыванием денег на сумму $1,8 млрд. В августе были арестованы 10 иностранных граждан в рамках расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и фальсификацией документов. В результате рейдов, в которых были задействованы почти 400 полицейских, были изъяты ювелирные изделия, золотые слитки, дизайнерские сумки, наличные, криптоактивы. Были конфискованы 94 объекта недвижимости и более 50 элитных автомобилей, заморожены 35 банковских счетов.