В "Руссофт" прогнозируют рост объема продаж софта на 36% к концу 2023 года

Как считают в ассоциации, темпы роста продаж софта внутри России могут немного замедлиться, но останутся очень высокими

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Темпы продаж софта в России могут замедлиться, однако останутся на высоком уровне, а их объем к концу года на внутреннем рынке увеличится на 36%. Об этом говорится в аналитике ассоциации "Руссофт" к пресс-клубу "Развивая IT 2023: основные тренды и векторы развития отрасли", которая представлена на пресс-конференции в ТАСС.

"Темпы роста продаж [софта] внутри России могут немного замедлиться, но останутся очень высокими. Объем продаж на внутреннем рынке увеличится на 36%, что позволит нарастить общий оборот компаний индустрии на 24%", - сказано в исследовании.

Также, прекращение работы в России ряда центров разработки, предоставлявших услуги головным зарубежным структурам, скажется на показателях софтверной индустрии в большей степени в 2023 году, чем уже отразилось на итогах 2022 года.

Потери экспортеров на рынках недружественных стран, которые остались в российской юрисдикции, также могут отразиться в большей степени на итогах 2023 г., чем предыдущего. "Переориентация на рынки дружественных стран дальнего зарубежья, которая идет постепенно все последнее десятилетие, скорее всего, ускорится в 2023 году, но ненамного, поскольку выход на новые рынки - это длительный и сложный процесс", - считают в "Руссофте".

Вместе с тем, согласно представленным данным, по итогам 2023 года на рынки недружественных стран будет приходиться около 7% совокупной выручки российских софтверных компаний. "Таким образом, доля дружественных стран, составляющая около 8%, может впервые превысить долю недружественных стран (Западного мира). Однако при имеющейся погрешности и неопределенности можно с уверенностью говорить лишь о том, что показатели будут сопоставимыми, хотя еще несколько лет назад они отличались в разы", - отмечают в "Руссофт".