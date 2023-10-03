Абхазия выразила благодарность России за подписание инвестпроекта аэропорта Сухум

Глава республики Аслан Бжания также поблагодарил РФ за соглашение о двойном гражданстве

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил благодарность руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта Сухум.

"Выражаем благодарность руководству РФ за недавно подписанное соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта города Сухума, - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. - Для нас это имеет огромное значение, мы к этому шли несколько лет".

Бжания также поблагодарил Россию за соглашение о двойном гражданстве, отметив, что граждане Абхазии с большим воодушевлением восприняли этот документ.