3 октября, 09:10,
обновлено 3 октября, 09:42

Абхазия выразила благодарность России за подписание инвестпроекта аэропорта Сухум

Глава республики Аслан Бжания также поблагодарил РФ за соглашение о двойном гражданстве

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил благодарность руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта Сухум.

"Выражаем благодарность руководству РФ за недавно подписанное соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта города Сухума, - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. - Для нас это имеет огромное значение, мы к этому шли несколько лет".

Бжания также поблагодарил Россию за соглашение о двойном гражданстве, отметив, что граждане Абхазии с большим воодушевлением восприняли этот документ. 

Теги:
АбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация