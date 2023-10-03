Лукашенко заявил, что Белоруссия достаточно уверенно работает на международных рынках

Речь идет также об экспорте калийных удобрений, отметил президент республики

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Белоруссия, несмотря на внешние вызовы, достаточно уверенно работает на международных рынках, в том числе по экспорту калийных удобрений. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров.

"Несмотря на всякие внешние вызовы, мы работаем на международных рынках, достаточно уверенно работаем, о чем мне докладывал на прошлой неделе руководитель "Беларуськалия" Иван Иванович Головатый. Но расслабляться нельзя. Слишком много препонов, барьеров, которые нам приходится преодолевать", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства отметил, что на совещании речь пойдет в целом о продаже отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках, а также связанных с этим проблемах. "В узком смысле посмотрим это на примере, во-первых, продаж калийных удобрений и сопутствующие вопросы - логистика, порты, о чем мы не единожды говорили. Во-вторых, нефтепродукты", - сказал президент.

Он напомнил, что тема затрагивает вопросы создания Белоруссией собственных портовых мощностей для перевалки отечественных грузов, прежде всего, калийных удобрений, планов по экспорту до конца года.

22 сентября генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый на встрече с президентом сообщил, что предприятие в условиях санкций работает с 80% загрузкой мощностей, при этом планирует в текущем году поставить на экспорт не менее 8 млн тонн калийных удобрений.