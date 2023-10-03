Число поездок в Whoosh выросло на 92% за девять месяцев

Оно составило 89,6 млн, следует из отчета сервиса

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Количество поездок пользователей кикшеринга Whoosh в январе - сентябре этого года выросло почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 89,6 млн. Это следует из отчета сервиса.

Всего зарегистрированных в сервисе аккаунтов - 19,6 млн (рост на 73% за год). Число самокатов и электровелосипедов группы сейчас составляет 138 тыс. против 82 тыс. годом ранее Этот показатель вырос на 69%.

По состоянию на конец сентября 2023 года Whoosh присутствовал в 53 городах. По оценке самого Whoosh, сервис продолжает оставаться лидером отрасли в России с долей по количеству поездок за девять месяцев 2023 года около 50%.