Матвиенко призвала проанализировать результаты завершающихся нацпроектов

По итогам примут решение о возможном продлении или корректировке некоторых из них, сказала председатель Совета Федерации

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила правительство проанализировать результаты реализации национальных проектов, действие которых завершается, и, возможно, продлить или скорректировать какие-то из них с учетом новых задач.

"Как известно, действие нацпроектов уже завершается. И в связи с этим мы бы просили правительство и профильные министерства - и запишем это в наши рекомендации - предметно посмотреть, что удалось достигнуть в рамках национальных проектов по каждому стратегическому документу, заранее продумать дальнейшие шаги и решения, потому что субъекты Федерации участвуют в софинансировании, они должны понимать свой маневр. Может быть, какие-то национальные проекты следует продлить, какие-то скорректировать с учетом новых задач. Может быть, новые нацпроекты [создать] на злобу дня", - сказала спикер Совфеда на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета.

Она попросила продлить национальный проект "Культура" и заявила, что Совфед будет добиваться положительного решения по этому вопросу. "Наша культура - это наше все. Обязательно нужно об этом подумать. Совет Федерации готов подключиться к такой аналитической работе по принятию решений, что будет дальше с национальными проектами", - отметила Матвиенко. Она добавила, что за последние годы национальные проекты "придали хорошее, положительное движение в самых разных сферах".

Аналогичный подход, по мнению сенатора, нужно предусмотреть и в отношении индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Федерации. "Их десять. Они действительно хорошее подспорье регионам. И ситуация в таких регионах, где слабое экономическое развитие, стала меняться к лучшему. Главное, что эти программы направлены на поддержку экономического инвестиционного развития, увеличение среднедушевых доходов населения, снижение безработицы", - сказала председатель Совфеда.

"Учитывая, что в следующем году эти программы завершаются, считаем также целесообразным провести тщательный анализ и, на мой взгляд, сохранить их обязательно в тех регионах, которые в этом нуждаются", - продолжила она.

По словам Матвиенко, нужно выравнивать экономическое и социальное развитие субъектов РФ, "поднимать отстающих". "Наши граждане, их жизненный уровень, их благополучие не должны зависеть от того, в каком регионе они живут. Они живут в России, и мы должны создавать равные условия и для развития регионов, и для благополучия наших граждан", - сказала она.