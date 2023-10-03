Число поездок на самокатах "Юрент" выросло за девять месяцев более чем в два раза

Оно достигло 61 млн

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Количество поездок пользователей кикшеринга "Юрент" в январе - сентябре 2023 года увеличилось на 134% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 61 млн. Об этом ТАСС сообщили пресс-служба компании.

Количество поездок в сервисе кикшеринга "Юрент" выросло на 134% - до 61 млн. В 9 из 10 поездок самокаты используются как транспорт", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что аварийность поездок на самокатах в летние месяцы по сравнению с сезоном 2022 года снизилась вдвое: в среднем в сервисе зафиксирован один страховой случай на 400 тыс. поездок. За отчетный период количество городов, в которых представлены самокаты "Юрент" и партнеров, возросло до 150, а самыми активными городами по количеству поездок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Ижевск, Волгоград, Пермь и Анапа.

"Юрент" вложил свыше 20 млн рублей на установку и обновление парковок, а также в проекты, связанные с благоустройством. "В 2024 году инвестиции в велопешеходную инфраструктуру планируется удвоить", - сообщает пресс-служба.