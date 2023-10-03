В Астраханской области до 2026 года направят 5 млрд рублей на реконструкцию сетей ЖКХ

Работы будут осуществляться за счет федеральных средств в виде инфраструктурных бюджетных кредитов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Астраханской области за счет федеральных средств в виде инфраструктурных бюджетных кредитов направят до 2026 года 5 млрд рублей на реконструкцию коммунальных сетей. Об этом заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Механизм финансовой поддержки отрасли ЖКХ за счет федерального бюджета позволил нам, как и многим регионам России, получить существенные средства на обновление коммунальной инфраструктуры. Для Астраханской области в период с 2022 по 2025 год выделены 5 млрд рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов, которые мы в полном объеме направляем на реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации", - сообщил Бабушкин.

Сооружения водоподачи Астрахани построены в 1970-х годах и давно требуют восстановления. Реконструкция объектов предусмотрена программой социально-экономического развития Астраханской области на период с 2022 по 2026 год.

"Сумма [5 млрд рублей] - большая, ее эффективное освоение - тоже непростой вопрос. Однако системы водоснабжения и водоотведения в областном центре имеют такой уровень износа, что, по оценкам экспертов, для полной их модернизации сумма необходима в 30 раз больше запланированных средств", - добавил глава Астраханской области.

В 2021 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Это федеральные средства, которые будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд руб. к 2024 году.