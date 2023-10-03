РФ прорабатывает вопрос поставок ветеринарных вакцин из Бразилии, Чили и Аргентины

Как отметили в Россельхознадзоре, продукция стран Латинской Америки "составила достойную альтернативу товарам из Евросоюза"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия прорабатывает вопрос поставок ветеринарных вакцин из Бразилии, Чили и Аргентины в связи с уходом европейских производителей ветпрепаратов с российского рынка. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт во время встречи с председателем палаты сенаторов Парагвая Сильвио Овеларом, сообщила пресс-служба российского ведомства.

"Сегодня возникла необходимость в замещении европейских ветеринарных препаратов в связи с уходом их производителей с российского рынка. С прошлого года активно прорабатываются вопросы поставок вакцин и других лекарственных средств из Бразилии, Чили и Аргентины", - сказал Данкверт.

О поставках продукции АПК

Как отметило ведомство, Россельхознадзор в течение многих лет планомерно развивает отношения со странами Латинской Америки, продукция которых "составила достойную альтернативу товарам из Евросоюза".

По данным ведомства, в настоящее время объемы закупок соевых бобов из Парагвая снизились - в 2022 году было закуплено 230 тыс. тонн, так как потребности в сое РФ все больше закрывается за счет собственного производства. Аналогичная ситуация также произошла на мясном рынке. Если в 2000-х годах Россия импортировала около 3,5 млн тонн мяса, то сейчас в стране наблюдается профицит собственного производства, который позволил в 2022 году сократить импорт до 550 тыс. тонн.

"Несмотря на общую тенденцию снижения закупок импортного сырья и продовольствия ввиду активного развития внутреннего сельского хозяйства, Россельхознадзор, как и ранее, продолжает ориентироваться на партнерство с южноамериканскими странами", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, Парагвай является второй страной по объему поставляемого в РФ мяса крупного рогатого скота после Белоруссии. В 2022 году было ввезено свыше 69 тыс. тонн. По словам Сильвио Овелара, в Россию из Парагвая ввозится мясо только премиум-сегмента, при этом страна готова нарастить объемы поставок и расширить их номенклатуру.