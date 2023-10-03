Участие в РЭН-2023 подтвердили свыше 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран и территорий

По словам советника президента России Антона Кобякова, этот форум - крупнейшая международная отраслевая площадка, и в этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участие в Российской энергетической неделе подтвердили свыше 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран и территорий, сообщил Росконгресс. Высокопоставленные участники, делегации из России и зарубежных стран, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли встретятся на одной площадке и обсудят мировую энергетическую информационную повестку.

По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2023 Антона Кобякова, которые приводятся в сообщении, этот форум - крупнейшая международная отраслевая площадка, и в этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира. "Очень важно слышать новых геоэкономических лидеров. Уже подтвержденное участие в форуме ведущих международных экспертов энергетической отрасли подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке. Уверен, что разносторонние дискуссии, которые запланированы на площадке РЭН, повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом", - отметил он.

Центральной темой Российской энергетической недели в 2023 году станет "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". В деловую программу форума, который пройдет с 11 по 13 октября, включены более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК"

О форуме

Международный форум Российская энергетическая неделя является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В форуме приняли участие свыше 3 тыс. участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.

Организаторами форума являются фонд Росконгресс, Министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы. ТАСС выступает информационным партнером.