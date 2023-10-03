Челябинский цинковый завод отложил запуск замкнутого водооборота на три года

Это связано с уходом от западного оборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ, входит в "Уральскую горно-металлургическую компанию", УГМК) запустит систему замкнутого цикла водооборота на три года позже, чем планировал - в 2027 году из-за ситуации с уходом от западного оборудования. Это позволит исключить сбросы производственной воды в реку Миасс, сообщил журналистам директор АО "ЧЦЗ" Павел Избрехт.

"Очистные сооружения у нас реконструируются в два этапа. Первый заканчиваем в этом году, в частности, пришлось менять оборудование, производимое в недружественных странах. Следующий этап - реконструкция существующих очистных сооружений. По срокам завершения у нас всех работ - в 2027 году", - сказал он.

По его словам, сейчас сбросы составляют 30-40% от норматива, а по окончании реконструкции они прекратятся - то есть та вода, которая будет поступать с предприятия, будет очищаться и возвращаться обратно на завод на технологические нужды.

Он уточнил, что предприятию пришлось решать много вопросов из-за ситуации с уходом от оборудования из недружественных стран. "Если мы говорим об экологии, то самая наша острая проблема на сегодняшний день - мы ее ощущаем в течение последнего года - полутора лет - это ограничение доступа к современным технологиям из европейских стран. Наша промышленность до 2022 года во многом ориентировалась на западные технологии. Этот переход для нас был достаточно болезненным, особенно первые полгода, но эта проблема была решена: где-то поменяли технологические решения, где-то - поставщиков оборудования. Часть заменили на российское, часть - на китайское, а еще часть - на турецкое", - добавил он.

Ранее Избрехт сообщал ТАСС, что ее планировалось запустить в 2024 году. По его словам, на предприятии решили перейти на замкнутую систему водооборота, чтобы снизить до минимума объем сбросов в реку.

ЧЦЗ является единственным производителем цинка в России. Предприятие выпускает высококлассный цинк высокой частоты марки Special High Grade, поставляя его для нужд отечественных предприятий. Миасс - река на Южном Урале, правый, самый крупный приток Исети. Ее длина составляет 658 км, протекает она через единственный питьевой источник Челябинска - Шершневское водохранилище.