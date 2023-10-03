В МВФ считают, что фрагментация глобальной экономики грозит потерей 0,2-12% мирового ВВП

По оценке экспертов фонда, пока глобальная экономическая стоимость фрагментации "представляется умеренной"

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Мировой ВВП может потерять 0,2-12% из-за фрагментации глобальной экономики. Такие данные приводятся в посвященной этой тенденции, наблюдающейся сейчас на сырьевых рынках, главе доклада Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

Как отмечается в этой части отчета, среди организаторов специализированных исследований "нет значительного консенсуса относительно экономической стоимости фрагментации". "Оценки долгосрочной потери ВВП в результате ограничения международного потока товаров и услуг, финансов и технологий варьируются в диапазоне от 0,2% до 12% глобального ВВП в зависимости от сценария и исходных посылок", - указывают эксперты фонда. Кроме того, в блоге МВФ они предупреждают о том, что "геоэкономическая фрагментация угрожает продовольственной безопасности и переходу к чистой энергетике".

"Дальнейшая фрагментация сырьевых рынков <...> может привести к крупным изменениям цен и дальнейшей ценовой волатильности", - пишут специалисты МВФ. Пока, по их оценке, "глобальная экономическая стоимость [фрагментации] представляется умеренной". Однако с самыми серьезными последствиями фрагментации могут столкнуться слаборазвитые страны, заявляют в фонде. Согласно подсчетам МВФ, разрывы прежних связей на сырьевых ранках чреваты потерей слаборазвитыми государствами "в среднем 1,2%" ВВП. Тем не менее для некоторых стран такие "потери могут превысить 2%" ВВС, уточняют в фонде.

Комментируя складывающуюся ситуацию в свете фактического противостояния Запада и Востока, там рассматривают в том числе сценарий, при котором условно делят мировое сообщество на блоки "Китай - Россия+" и "США - Европа+". Моделирование показывает, что первый блок "может быть в большей степени затронут экономически" дальнейшей фрагментацией, нежели второй, заявляют в МВФ. Вместе с тем, по оценке его экспертов, такое негативное экономическое воздействие оказалось бы менее сильным, "если бы торговля сырьем была ограничена только частично или если бы имелся [еще] неприсоединившийся [к упомянутым двум] блок". В целом же "все страны страдали бы от усиления фрагментации и неопределенности, которую бы создали фрагментированные сырьевые рынки", говорится в выдержках из доклада. В связи с этим МВФ призывает не допустить дальнейшей фрагментации сырьевых рынков.

В документе констатируется, что при полном расколе мировой экономики на два лагеря между ними бы шла серьезная борьба за привлечение на свою сторону тех или иных крупных поставщиков сырья. "К примеру, Южная Африка производит треть мировых объемов марганца - металла, используемого при производстве стали и элементов питания. Если бы Южная Африка перешла в блок "США - Европа+", то цена марганца в блоке "Китай - Россия+" могла бы возрасти более чем на 800%", - пишут аналитики МВФ.